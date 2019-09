Wer wird das Freisinger Volksfestmadl 2019? Heute steigt das Duell Laura gegen Melissa!

Freising wählt sein Volksfestmadl 2019. Zwei Kandidatinnen konkurrieren um die Nachfolge von Selina Hellmich: Laura und Melissa. Wir berichten live.

21.18 Uhr: Kandidatin eins, Melissa Kost, hat in ihrer Bewerbung geschrieben: „I mecht Volksfestmadl wern, weil i scho immer, seit i kloa war, jedes Jahr aufs Volksfest ganga bin.“

21.14 Uhr: Am Tag der Volksfestmadl-Wahl erleuchtet heuer das Feuerwerk den Freisinger Nachthimmel. Deswegen verschiebt sich das Duell der Frauen nach hinten.

Freising – Die Chancen stehen fünfzig zu fünfzig: Bei der Wahl zum Volksfest-Madl 2019 in Freising treten zwei junge Frauen an. Bevor es in der Weinhalle losgeht, stellen wir euch die Kandidatinnen kurz vor. Ab etwa 22 Uhr begleite ich die Wahl dann live für euch.