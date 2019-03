Jetzt bewerben: Freising sucht sein Volksfest-Madl 2019

Im September herrscht auf dem Freisinger Volksfestplatz wieder buntes Treiben. Dazu gehört natürlich auch die Wahl des Freisinger Volksfestmadls. Wer wird's heuer?

Auf los geht's los! Gerade einmal ein halbes Jahr dauert es noch, bis Bierzelt, Autoscooter und Co. wieder die Pforten öffnen. Sechs Monate noch, bis Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher das erste Fass Festbier im Ochsenwirt von Ludwig Tauscher anzapfen wird. Das Volksfest Freising wirft seine Schatten nicht nur in der Organisation im Ordnungsamt der Stadt voraus – auch die Volksfestmadl-Wahl wird 2019 wieder stattfinden.

Knapper Sieg für Selina Hellmich in der Weinhalle

Im vergangenen September hat sich ganz knapp Selina Hellmich im Finale in der Weinhalle bei Max Riemensperger durchgesetzt. Die Konkurrenz konnte sich sehen lassen: Die Zwillinge Banu und Buket wurden Vierte, Irina (Platz 2) und Sina landeten auf dem Stockerl.

Es war nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine große Party, die da in der Luitpoldanlage stattfand. Die Partyband "Zruck zu dir" heizte den Gästen in den Spielpausen ordentlich ein. Die Madln gingen auch nicht mit leeren Händen heim: Die Erstplatzierte hat für ihren Sieg ein Auto für einen Monat bekommen, Tracht, Fitness-Abo, Bier, Schmuck – alles, was das Herz begehrt, durften die siegreichen Damen mit nach Hause nehmen. Es versteht sich von selbst, dass es auch heuer wieder hochwertige Gewinne abzustauben gibt.

Das war die Wahl zum Freisinger Volksfestmadl 2018 Die fünf Finalistinnen - aber nur eine kann gewinnen... © ft Große Fanunterstützung in der Weinhalle. © ft Die Teilnehmerinnen müssen sich in verschiedenen Disziplinen beweisen - zum Beispiel "Lederhosen bringen". © ft Die Jury schaut genau hin. © ft Am Ende kann sich Selina Hellmich (r.) den Sieg sichern. Am Ende kann sich Selina Hellmich (r.) den Sieg sichern. © ft

Mitmachen bei der Wahl zum Freisinger Volksfest-Madl 2019

Jetzt gilt es die Bier-Liebhaberin zu "beerben" und Freising sucht eine würdige Nachfolgerin. Schon jetzt kann man, beziehungsweise Frau, sich für die Wahl zum Volksfestmadl, die am Mittwoch, 11. September, in der Weinhalle stattfinden wird, anmelden.

Dafür müssen die Damen der Schöpfung gar nicht viel tun – einfach das entsprechende Formular ausfüllen. Auf geht's, Deandl und Burschen, motiviert eure schneidige Freundin und setzt ihr vor Ort am Volksfest Freising die Krone auf. Denn: Auch das Publikum hat beim Voting vor Ort ein gewichtiges Wörtchen mitzureden! Und der Riemensperger Max sorgt schon dafür, dass ihr in der Weinhalle nicht lang durstig bleiben müsst...

Hier gleich anmelden zur Wahl zum Freisinger Volksfest-Madl 2019!