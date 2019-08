Das sind die Finalistinnen zur Volksfestmadl-Wahl!

Die Finalistinnen zur Volksfestmadl-Wahl 2019 stehen fest! Hier finden Sie einen Überblick über die Kandidatinnen.

Am Mittwoch, 11. September, geht es wieder um die Wurst! Dann findet in der Weinhalle nämlich ab 21 Uhr (Einlass) die Wahl zum Volksfestmadl 2019 statt – und vier Damen wollen sich am Ende die Schärpe umwerfen und die Nachfolge von Selina Hellmich antreten. Um 22 Uhr beginnt die Volksfest- madl-Wahl in der Weinhalle. Durch den Abend führt Weinhallen-Wirt Max Riemensperger.

+ Die erste im Bunde ist Melissa Kost aus Kirchdorf. Die 19-jährige Arzthelferin hat sich gleich mal in feinstem Bayerisch beworben – und will damit wohl auch am Abend der Wahl beim Publikum punkten. Sie schreibt in ihrer Bewerbung: „I mecht Volksfestmadl wern, weil i scho immer, seit i kloa war, jedes Jahr auf’s Volksfest ganga bin.“ Außerdem gefallen ihr die Musik, die Stimmung und die Leute dort einfach. Für sie sei das Volksfest einfach etwas Besonderes – „weil’s nur oamoi im Johr is’!“ Und darum, so sagt sie abschließend, „daad i gern Voiksfestmadl wern“!

+ Auch eine Dame von außerhalb des Landkreises Freising hat sich um den Titel des Volksfestmadls 2019 beworben. Aylin Appel aus Garching will die begehrte Schärpe und die tollen Preise am 11. September mit nach Hause nehmen. Die 22-Jährige arbeitet derzeit als Bedienung und will unbedingt Volksfestmadl werden. Warum? „Weil ich Volksfeste liebe.“ Heißt im Detail: „Vor allem die tolle Stimmung und die wunderbaren Leute.“